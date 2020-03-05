banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111815
ALTIN
329.424
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.9265
EURO
6.8189
banner339
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
Seçim yasakları mı dediniz?
Seçim yasakları mı dediniz?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılmasının bir hükümet kararı olarak kuruma ulaştığını, Başbakanlığın gerekli istihdam onayını verdiğini ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını ürettiğini açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılmasının bir hükümet kararı olarak kuruma ulaştığını, Başbakanlığın gerekli istihdam onayını verdiğini ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını ürettiğini açıkladı.

05 Mart 2020 Perşembe 16:44
Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan, kuruma yapılan istihdamlarla ilgili açıklama…
banner337

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılmasının bir hükümet kararı olarak kuruma ulaştığını, Başbakanlığın gerekli istihdam onayını verdiğini ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulunun 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını ürettiğini açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, bazı yayın organlarında yer alan, Kuruma yapılan istihdamlarla ilgili iddialara yanıt verdiği yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“6/09/2019 tarihli EL-SEN ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Hasan Taçoy arasında imzalanan protokol gereği, Teknecik Elektrik Santralına 28, Çağrı Merkezine 8 istihdam yapılması bir hükümet kararı olarak tarafımıza ulaşmıştır.

Bu bildirime istinaden Kurumumuz 20/09/2019 tarihinde istihdam yetkisi almak için Bakanlık kanalı ile Başbakanlığa talepte bulunmuştur.

17/10/2019 tarihli yazı ile Başbakanlık gerekli istihdam onayını vermiştir. Buna bağlı olarak Yönetim Kurulumuz 28’i teknik, 8’i Çağrı Merkezi personeli olmasına yönelik gerekli istihdam kararlarını üretmiştir.

banner317
Teknecik’te teknik personelin emekliye ayrılması nedeniyle oluşan açığın ivedi olarak doldurulması zaruret haline geldiğinden, öncelik Teknecik’teki münhale verilmiş olup, ODTÜ’nün yapmış olduğu yazılı sınav ardından, Yönetim Kurulu temsilcileri, Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Sendika temsilcileri ve ilgili amirlerden oluşan mülâkat kurulunca yapılan mülâkat sonucu seçilen personel Yönetim Kurulu kararı ile Teknecik Elektrik Santralına istihdam edilmiştir. Bu personel 10/02/2020 tarihinde göreve başlamıştır.

Yukarıda bildirilen protokol gereği, Çağrı Merkezi için 12, 13 ve 14 Aralık 2019 tarihlerinde yazılı basında ve Kıb-Tek Web sayfasında münhal duyurusu yapılmıştır.

40 aday adayının gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilerek ODTÜ’ne yazılı sınav yapılması için sadece aday numaraları bildirilerek, yazılı sınav yapılması talep edilmiştir.

ODTÜ tarafından gerçekleştirilen yazılı sıralama sınavı 26/02/2020 tarihinde neticelendirilip, 27/02/2020 tarihinde sabah Kuruma bildirilmiştir. Çağrı Merkezinin 7/24 esasına göre ve yeterli personel olmadan çalışan bir birim olması nedeni ile, Yönetim Kurulu’nun onayladığı karara uygun olarak 8 olan münhal sayısının 1.5 katına karşılık 13 kişi (son 4 adayın aynı puanı almış olması nedeni ile) aynı gün mülâkata çağrılmış ve mülâkat heyeti (3 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, 2 Sendika Temsilcisi) ODTÜ’den gelen sıralamayı bozmadan ilk 8 kişiyi oy birliği ile Yönetim Kurulunun onayına sunmuş, Yönetim Kurulu da bu listeyi oybirliği ile onaylamıştır.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun şeffaflık, objektiflik ilkesi ile icraatlarının devam ettiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

banner340
Son Güncelleme: 05.03.2020 22:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükkbaş hayvan başı destek ödemeleri ve süt bedelleri ödendi
Küçükkbaş hayvan başı destek ödemeleri ve süt bedelleri ödendi
Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı
Gazimağusa Belediyesi “kadınlar Günü” Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor
Gazimağusa Belediyesi “kadınlar Günü” Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor
Mağusa surları ışıklandırıldı
Mağusa surları ışıklandırıldı
Suriyede'ki kahraman askerlerimize tam destek
Suriyede'ki kahraman askerlerimize tam destek
28.300 euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı teminata bağlandı
28.300 euro parayı sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı teminata bağlandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  Tatar'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  Tatar'ı kabul etti
Arıklı Girne çarşısını gezdi
Arıklı Girne çarşısını gezdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen Ve Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup Gönderdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen Ve Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup Gönderdi
Akıncı: “Kültür-sanata değer vermeyen toplumlar sağlıklı gelişemez”
Akıncı: “Kültür-sanata değer vermeyen toplumlar sağlıklı gelişemez”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim