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Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile El-Sen uzlaştı

 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00
Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile El-Sen uzlaştı
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TARAFLAR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE PROTOKOLA İMZA KOYDU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu arasında yapılan toplantı sonucunda uzlaşıya varıldı, sendikanın kurumda başlattığı grev sona erdi. Taraflar Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yanı sıra bir de protokol imzaladı.

EL-SEN, bu sabah saatlerinde şok eylem yaparak KIB-TEK önünde ateş yakmış, sonrasında ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na yürümüştü. Protestoların ardından El-Sen ile KIB-TEK Yönetim Kurulu toplanmıştı.

Toplantının ardından KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ile EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, ortak basın toplantısı düzenleyerek uzlaşıya varıldığını açıkladı. Uzlaşı neticesinde taraflar, Toplu İş Sözleşmesi ile sendikanın ek taleplerini içeren protokolü imzaladı.

BÜYÜKYILMAZ: “TAHSİLATLARLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ilerleyen süreçte EL-SEN ile birlikte, Kuruma katkı koyacak projelere imza atma arzusunu dile getirdi.

Büyükyılmaz, “Görüşmelerimizi tamamladık. Oy birliği ile Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verdik” diyerek, sendikanın ek taleplerini içeren protokol ile ilgili de bilgi verdi.

Protokolün maddelerinden birinin KIB-TEK’in alacakları ile ilgili olduğunu belirten Büyükyılmaz, “Kurum, tahsilatla ilgili %60’lara düşmüştür. Bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Esas sorun yaratan bölüm, büyük tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve devlet daireleridir. Bu hususla ilgili, çok ciddi bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Bir diğer maddenin sayaç ve yakıt ihaleleri ile ilgili olduğu bilgisini veren Büyükyılmaz, bu konularda sendika ile farklı düşünmediklerini anlattı.

“YAKIT KONUSUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ”

Büyükyılmaz, “Eylül ayına kadar yeni bir yazılım gerçekleştireceğiz. Bu yazılım hayata geçene kadar elimizdeki sayaçları kullanacağız. Ardından da sayaç ihalesine çıkacağız” dedi.

Yakıt ihalesinin ise iki kez iptal edildiğini hatırlatan Büyükyılmaz, “Arka arkaya iki kez iptal edilmesinden sonra Merkezi İhale Komisyonu bize pazarlık usulü alım hakkını verdi. Şu anda 11 firma pazarlık usulü alıma davet edildi. Ne yazık ki çarşamba günü gerçekleşmesi gereken pazarlık usulü, Merkezi İhale Komisyonu Başkanının kovid-19 olması dolayısıyla ertelenmek zorunda kalındı. Döner dönmez, inanıyorum ki çok iyi bir sonuç alacağız ve yakıt konusunu kökten çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükyılmaz, Kurumun ayağa kalkabilmesi için Toplu İş Sözleşmesi’nin yanında EL-SEN ile ek protokoller yapacaklarını taahhüt ettiklerini de aktararak, varılan uzlaşının hayırlı olmasını diledi.

ÖZKIRAÇ: “KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NUN ALACAĞI HER DOĞRU KARARA KATKI KOYACAĞIZ”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da, verdikleri mücadelede kendilerinin yanında duran ve durmayan herkese teşekkür etti ve bugünden itibaren KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun alacağı her doğru karara katkı koyacaklarını belirtti.

Elektrik konusunun tartışılmadığı bir ortam yaratmak istediklerini vurgulayan Özkıraç, varılan uzlaşıya katkı koyan herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 21:29
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