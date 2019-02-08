Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102510
ALTIN
222.006
DOLAR
5.2454
STERLİN
6.7980
EURO
5.9470
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9...
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Soyguncu Askere 10 yıl hapis...
banner282

Kıb-Tek yönetim kurulu: “Hurda ihalesi süreci tamamen MİK tarafından yürütülmüştür”

Kıb-Tek yönetim kurulu: “Hurda ihalesi süreci tamamen MİK tarafından yürütülmüştür”

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Kıb-Tek yönetim kurulu: “Hurda ihalesi süreci tamamen MİK tarafından yürütülmüştür”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), “hurda ihalesi” sürecinde kurumun hiçbir hata ve sorumluluğunun olmadığını belirterek, sürecin tamamen Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından yürütüldüğünü kaydetti.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu, bazı siyasi parti yetkililerinin “hurda ihalesi” ile ilgili iddialarına cevaben yazılı bir açıklama yaptı.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu, “Kurumumuzun açtığı hurda ihalesi, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden ve Komisyon tarafından çıkılmıştır. Süreç ise doğal olarak en yüksek teklifi veren firmaya ihale edilecek şekilde sürdürülmüştür. Ancak bu sürecin sonunda ihaleye atılan teklifler açıldığında, en yüksek teklifi veren firma ihaleden çekilme kararı almıştır. MİK, ikinci en yüksek teklifi atan firmaya ihaleyi vermiştir. Ayrıca en yüksek teklifi verip sonra da çekilen firmanın teminatına da el konulmuştur”ifadelerini kullandı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu, ihale ile ilgili söz konusu iddiaların gerçeklerden uzak olduğunu belirterek, “Söz konusu ihale sürecinde KIB-TEK’in hiçbir hata ve sorumluluğu yoktur. Süreç tamamen MİK tarafından yürütülmüştür. Kurum olarak bu konuyu daha önceden açıklamamıza rağmen hala daha üzerinde şaibeler yaratılmasını maksatlı buluyor, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakıyoruz” dedi.
 

Son Güncelleme: 08.02.2019 16:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Soyguncu Askere 10 yıl hapis cezası
Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak
Elektrik Müteahhitleri İle Sseml İş Birliği Yapacak
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Fırtınadan balıkçı tekneleri de nasibini aldı
Fırtınadan balıkçı tekneleri de nasibini aldı
Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak
Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak
Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”
Tabip Odası: “mammadov’un Üyeliğinin İptaline Yönelik Herhangi Bir İşlem Yapılmadı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim