Kıb-Tek yönetim kurulu: “Hurda ihalesi süreci tamamen MİK tarafından yürütülmüştür”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), “hurda ihalesi” sürecinde kurumun hiçbir hata ve sorumluluğunun olmadığını belirterek, sürecin tamamen Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, bazı siyasi parti yetkililerinin “hurda ihalesi” ile ilgili iddialarına cevaben yazılı bir açıklama yaptı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, “Kurumumuzun açtığı hurda ihalesi, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden ve Komisyon tarafından çıkılmıştır. Süreç ise doğal olarak en yüksek teklifi veren firmaya ihale edilecek şekilde sürdürülmüştür. Ancak bu sürecin sonunda ihaleye atılan teklifler açıldığında, en yüksek teklifi veren firma ihaleden çekilme kararı almıştır. MİK, ikinci en yüksek teklifi atan firmaya ihaleyi vermiştir. Ayrıca en yüksek teklifi verip sonra da çekilen firmanın teminatına da el konulmuştur”ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, ihale ile ilgili söz konusu iddiaların gerçeklerden uzak olduğunu belirterek, “Söz konusu ihale sürecinde KIB-TEK’in hiçbir hata ve sorumluluğu yoktur. Süreç tamamen MİK tarafından yürütülmüştür. Kurum olarak bu konuyu daha önceden açıklamamıza rağmen hala daha üzerinde şaibeler yaratılmasını maksatlı buluyor, takdiri Kıbrıs Türk halkına bırakıyoruz” dedi.

