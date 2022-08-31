banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne'de markete hırsızlık...
Girne'de markete hırsızlık...
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu...
Görevden alma ve atamalar yapıldı
Görevden alma ve atamalar yapıldı
YÖDAK ‘ağlama duvarı’ oldu!
YÖDAK ‘ağlama duvarı’ oldu!
Turgay Avcı Rumun yapamadığını yapacak
Turgay Avcı Rumun yapamadığını yapacak
banner405

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Görevden Alındı

31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:00
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Görevden Alındı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit görevden alındı; yerine Hüseyin Paşa atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, 8 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hasan Akyiğit'in bu görevden alınmasına, yerine 8 Temmuz 2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üye olarak atanan Hüseyin Paşa'nın Başkan olarak atanmasına ve Hasan Akyiğit'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Gürdal Çuvalcıoğlu'nun atanmasına karar verildi.

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2022 19:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Dairesi'nden duyuru
Orman Dairesi'nden duyuru
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
GKK'dan açıklama...
GKK'dan açıklama...
Belediyelerle İlgili Tasarılar Bugün De Komitede Görüşüldü
Belediyelerle İlgili Tasarılar Bugün De Komitede Görüşüldü
Gece zıpkınla balık avlarken tutuklandı
Gece zıpkınla balık avlarken tutuklandı
Maliye Bakanı Şan, İnşaat Taşeronları Birliği Heyetiyle Görüştü
Maliye Bakanı Şan, İnşaat Taşeronları Birliği Heyetiyle Görüştü
Polis teşkilatında 203 kişinin yeri değişti
Polis teşkilatında 203 kişinin yeri değişti
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
Girne'de markete hırsızlık...
Girne'de markete hırsızlık...
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim