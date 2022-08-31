Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Görevden Alındı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit görevden alındı; yerine Hüseyin Paşa atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasasının 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca, 8 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Hasan Akyiğit'in bu görevden alınmasına, yerine 8 Temmuz 2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile üye olarak atanan Hüseyin Paşa'nın Başkan olarak atanmasına ve Hasan Akyiğit'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Gürdal Çuvalcıoğlu'nun atanmasına karar verildi.