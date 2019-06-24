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Kıb-Tek: “Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor”

Kıb-Tek: “Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor”

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Kıb-Tek: “Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mağusa Bölge Amirliği’nde meydana gelen yolsuzluk olayıyla alakalı görüldükleri için haklarında soruşturma başlatılan kişilerin Lefkoşa’da göreve başlamalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada “yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor” denildi.

“PERSONELİN GÖREVE ALINMASI, GÖREVDEN GEÇİCİ VEYA KESİN ÇIKARILMASI KONUSUNDA TEK YETKİLİ MERCİİ KIB-TEK YÖNETİM KURULU”

Personelin göreve alınması, görevden geçici veya kesin çıkarılması konusunda tek yetkili merciinin KIB-TEK Yönetim Kurulu olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümet değişikliği ile birlikte yedi üyeli Yönetim Kurulu’nun As Başkan dâhil üç üyesinin istifa ettiği dile getirildi.

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“YENİ YÖNETİM KURULU HENÜZ BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ATANMIŞ DEĞİLDİR”

Yeni Yönetim Kurulu’nun henüz Bakanlar Kurulu tarafından atanmadığı dile getirilen açıklamada, “KIB-TEK’in bağlı olduğu Elektrik İnkişaf Yasası gereği Yönetim Kurulu’nun toplantı yapıp karar üretebilmesi için en az beş üyenin toplantıda hazır bulunması ve dört üyenin karar için olumlu oy kullanması gerekmektedir” denildi.

“TEDBİR AMAÇLI OLARAK FARKLI BÖLÜMLERDE GÖREVLENDİRİLDİLER”

Mahkeme kararı ile kefaletle serbest bırakılan ilgili kişilerin, yeni Yönetim Kurulu atanıp konuyla ilgili bir karar üretinceye kadar Kurum Müdürlüğü tarafından tedbir amaçlı olarak Lefkoşa’daki Genel Merkez’de farklı bölümlerde görevlendirildiği kaydedilen açıklama, şöyle sürdü:

“Diğer yandan haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan benzer durumdaki kamu personeline uygulanan mevzuat, KIB-TEK Disiplin Tüzüğü gereği KIB-TEK personeli için de geçerlidir. Mahkeme süreci tamamlanıp mahkûmiyetin kesinleşmediği bu gibi hallerde, personelin işine son verilemez. Bunun yerine KIB-TEK Yönetim Kurulu kararı ile yarı ödenekle geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları yapılabilmektedir.

KKTC’nin her bir yurttaşı için geçerli olduğu gibi KIB-TEK de bir kamu kurumu olarak yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır. Görülen lüzum üzerine kamuoyuna saygı ile duyurulur”.

Son Güncelleme: 24.06.2019 16:43
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