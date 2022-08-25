Kıb-Tek yakıt ihalesi iptal edildi

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal edildiğini açıkladı.