Kıb-Tek yakıt ihalesi iptal edildi

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal edildiğini açıkladı.
MİK Başkanı Halis Üresin, Kanal Sim’de Serhat İncirli'ye konuk oldu.
Halis Üresin, 10 günlük sürede içerisinde 'pazarlık usulü'yle yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Üresin, “Bu kararı alırken 'kamu yararı'nı gözettik” dedi.
Üresin, firmalara seslenerek teklif atma öncesinde kendileriyle temas etmelerini istedi.
Halis Üresin, iptal edilen ihaleye katılanların yanısıra yeni ihaleye başka firmaların da katılabileceğini belirtti.
Üresin, yeni süreç tamamlanıncaya kadar mevcut 'ihalesiz alım' anlaşması çerçevesinde KIBTEK'in yakıt teminine devam edeceğini belirtti.