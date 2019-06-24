Kıb-Tek vurgun zanlılarına mükafat

Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü

Gazimağusa’da Kıb-Tek’deki 600 bin TL’lik hırsızlıkla ilgili tutuklananmahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzerine serbes bırakılmaların ardından bugün Lefkoşa Kıb-Tek şubesinde işe başladı.