Kıb-Tek vurgun zanlılarına mükafat

Gazimağusa’da Kıb-Tek’deki 600 bin TL’lik hırsızlıkla ilgili tutuklanan Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzerine serbes bırakılmaların ardından bugün Lefkoşa Kıb-Tek şubesinde işe başladı.
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