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Kıb-Tek: “Toplu iş sözleşmesi, çalışanların durumunun iyileştirilmesi prensibine uygun ve yasaldır”

Kıb-Tek: “Toplu iş sözleşmesi, çalışanların durumunun iyileştirilmesi prensibine uygun ve yasaldır”

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Kıb-Tek: “Toplu iş sözleşmesi, çalışanların durumunun iyileştirilmesi prensibine uygun ve yasaldır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, Kıb-Tek’te imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin “çalışanların durumlarının iyileştirilmesi” prensibine uygun şekilde ve yasal olarak yapıldığını açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, TİS ile yapılan değişikliğin; kurumda çalışan toplam 668 kişiyi bağlayacak şekilde değil, “47/2010 sayılı yasa” tahtında işe alınan 167 kişiyi kapsadığını belirterek, amacın; bu kişilerin, kurumun diğer çalışanlarının aldıkları ücret karşısında mağdur edilmemesi ve verimliliğin artırılması olduğunu bildirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, son günlerde basında yer alan TİS iddialarına istinaden yazılı bir açıklama yaparak, “kurumla ilgili gerçeklere dayanmayan bilgiler üzerinden çarpıtmalar yapıldığını”savundu. 

Açıklamada, iddiaların aksine imzalanan TİS’in tamamen yasal olduğu belirtilirken, TİS’in imza yetkisinin Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda olduğu belirtildi.

Sözleşme ile birlikte 167 kişiye yapılan artışın Asgari Ücretin yüzde 20’si kadar olduğu belirtilen açıklamada, bunun da brüt 630 TL, net olarak ise 350 TL civarında bir artışa denk geldiği ifade edildi.

Söz konusu artışın, her bir kW için 0.086 kuruş etkisi olduğunu ifade edilen açıklamada, kurumda çalışan tüm personele ödenen toplam maaşların maliyete etkisinin ise her bir kW için 8.4 kuruş olduğu ifade edildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, daha önce ifade edildiği gibi “tüm siyasi partilere kapımız açıktır” şeklindeki yaklaşım doğrultusunda çeşitli siyasi partilerden temsilcileri ağırlayıp, görsel sunumlar eşliğinde çok geniş bilgiler verilmesine rağmen bazı siyasilerin “maksatlı” bir şekilde gerçekleri çarpıttığı iddia etti ve bundan üzüntü duyduğunu vurguladı.

Kıb-Tek, son günlerde kurumda imzalanan TİS ile ilgili iddiaların yanı sıra kurumun borçları ve bazı meslek odalarının açıklamalarına da işaret ederek, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun, kurumda örgütlü sendika ile imzalanan TİS’in; hükümette bulunan partilerin tümünün üzerinde hemfikir olduğu “47/2010 sayılı yasa” kapsamındaki çalışanların durumlarının iyileştirilmesi prensibine uygun şekilde yapıldığını kaydetti.

Kurumda en son TİS’in 3 yıl önce imzalandığı ve o tarihten beri hiçbir çalışana hükümetlerin belirlediği Hayat Pahalılığı (HP) dışında herhangi bir artış yapılmadığı belirtilen açıklamada, kurumun söz konusu santral ihalesi kapsamında teknik çalışmasını tamamlayarak, ihale şartnamesini şeffaf bir şekilde internet sitesinden bilgiye getirdiği ve görüş istediği belirtildi.

İhale şartnamesinde yapılan düzenlemelerden sonra kurumun normal prosedür gereği bunu Merkezi İhale Komisyonu’na havale ettiğini belirten Yönetim Kurulu açıklamasında, “MİK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra ihaleye çıkacak ve bu ihalede en uygun teklifi yapan firmaya ihaleyi verecek” denildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu, kurumun borçları ile ilgili öne sürülen “mesnetsiz” iddialara da cevap verdi.

Kıb-Tek’in 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 200 milyon dolar olan borcunun, 2019 Ocak ayı itibarıyla 35 milyon dolar seviyesine gerilediğinin belirtildiği açıklamada, “Ayni süre zarfında borç ödemesine ilaveten 95 milyon dolarlık da yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımlara örnek olarak Mart 2015’de alımı tamamlanarak devreye giren akıllı sayaçlarla birlikte, Kurum’un tahsilat oranının yüzde 76’dan yüzde 97’lere çıkmasına büyük önem veriyoruz” denildi.

Kıb-Tek, son günlerde basına yansıyan bazı meslek odalarının açıklamalarını da değerlendirdi. Yönetim Kurulu, söz konusu iddialara cevaben; kurumun sanayi, turizm ve benzeri sektörlere sağladığı 10 kuruşluk teşvik indiriminin, devlet tarafından kendilerine geri ödenmesinde gecikme yaşandığını dile getirilerek, bu nedenle kurumun gelirlerinde oluşan yaklaşık 41 milyon TL’lik açığın, nakit akışının sağlanabilmesi için kredi alınarak karşılandığını kaydetti.

Bu bağlamda, kurumun çeşitli bankalardan kullandığı krediler kapsamında aylık 1 milyon 25 bin TL faiz ödediğinin kaydedildiği açıklamada, bu meblağın da KKTC halkının tükettiği her bir kW için elektrik faturalarına yaklaşık 0.78 kuruşluk külfet getirdiği ifade edildi.

 

Son Güncelleme: 08.02.2019 17:06
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