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Kıb-Tek'ten gecikme zammı indirimi açıklaması...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) gecikme zammı indiriminden yararlanmak isteyenler 10 Ağustos’a kadar Kıb-Tek bölge amirliklerine başvuru yapmalı. 

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:57
Kıb-Tek'ten gecikme zammı indirimi açıklaması...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) gecikme zammı indiriminden yararlanmak isteyenler 10 Ağustos’a kadar Kıb-Tek bölge amirliklerine başvuru yapmalı. 
Kıb-Tek’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, indirimin “Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücündeki Kararname” uyarınca yapıldığı hatırlatıldı. 
Kararnameye uyarınca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna olan birikmiş tüketim borcu ve gecikme zamları kararnamede belirtilen ödeme planları uyarınca tahsil edilecek. 

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Buna göre peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilebilecek. Peşin ödemede, birikmiş gecikme zamlarının yüzde 80’i, taksitli ödemelerde yüzde 65’i tahsil edilmeyecek. 
İndirim için müracaat formu Kıb-Tek web sayfasında yer alıyor. Kararnameden yararlanmak isteyenler, işlemlerini 10 Ağustos mesai bitimine kadar tamamlamak koşulu ile, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliklerine başvurabilir.
 

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Son Güncelleme: 05.08.2020 20:32
Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
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