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KIB-TEK'ten duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün Gazimağusa ve İskele’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:50
KIB-TEK'ten duyuru
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Gazimağusa ve İskele'ye bağlı bazı bölgelerde kesinti

KIBTEK'ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü bölgelerine elektrik verilemeyeği duyuruldu.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle vurgulandı.

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Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması talep edildi.

Gazimağusa şehir içinde dönüşümlü kesinti

KIBTEK'ten yapılan başka bir açıklamada ise elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dk.’lık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin alınması önemle duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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