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KIB-TEK'ten duyuru

Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisine gidilecek..

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
KIB-TEK'ten duyuru
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Çamlıbel Karpaşa Yolu ile Lale Sokak ve civarına yarın 9 saat  elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Kıb-Tek Güzelyurt bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 08:00-17:00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Cihangir ve Gökhan'a 4 saat elektrik verilmeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintinin saat 10.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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