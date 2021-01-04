KIB-TEK'ten duyuru

Çamlıbel Karpaşa Yolu ile Lale Sokak ve civarına yarın 9 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 08:00-17:00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Cihangir ve Gökhan'a 4 saat elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintinin saat 10.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar sürmesi bekleniyor.