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KIB-TEK'ten duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda elektronik cihazları elektrik arızası yüzünden bozulan vatandaşların zararının KIB-TEK tarafından tazmin edileceğini açıkladı...

06 Temmuz 2021 Salı 10:32
KIB-TEK'ten duyuru

KIB-TEK eski Asbaşkanı Avcıoğlu’nun konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

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“Sosyal medyada konu hakkında çok sayıda şikayet gördüğüm için küçük bir bilgi vermenin faydalı olacağını düşündüm;

KIBTEK'den/Şebekeden kaynaklı bir hata/arızadan ötürü elektrikli/elektronik cihazlarınız zarar görürse, ilgili cihazınızın tamir ücretinin tazminini KIBTEK'den talep edebilirsiniz.

KIBTEK'in ilgili Bölge Amirliğine bilgi vererek, hasarı kayıt altına aldırmadan tamir ettirmeyin, tamir ettirdiğinizde de yapılan işlem ve değişen parçaları faturalandırmayı sakın unutmayınız!”

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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