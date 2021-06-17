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KIB-TEK'ten duyuru

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde yapılacağını duyurdu..

17 Haziran 2021 Perşembe 09:46
KIB-TEK'ten duyuru
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1-) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Akdeniz İçme Suyu ve su motorları bölgesine bugün 10.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

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2-) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alsancak Atakara Market ve civarına bugün 9.00 – 11.00 saatleri arasında, Girne Çamlıca Sokak ile Pazarcık Sokak bölgesine ise 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

3-) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Akdoğan’da bazı bölgelere bugün 6 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesinti Akdoğan Stadyumu ve bölgesine, bölgedeki su motorlarına, Akdoğan Aket Tesisleri ve su kuyularını etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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