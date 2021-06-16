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KIB-TEK'ten duyuru

KIB-TEK yarın elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde yapılacağını duyurdu..

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:02
KIB-TEK'ten duyuru
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1-) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Akdeniz İçme Suyu ve su motorları bölgesine yarın 10.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

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KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

2-) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alsancak Atakara Market ve civarına yarın 9.00 – 11.00 saatleri arasında, Girne Çamlıca Sokak ile Pazarcık Sokak bölgesine ise 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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