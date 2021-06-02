KIB-TEK'ten duyuru

HAFTA İÇİ EN UCUZ SAATLER 23.00-09.00; RESMİ TATİL GÜNLERİNDE İSE 02.00-09.00 ARASINDA

Hem yaz hem de kış döneminde üç zamanlı tarife uygulayan Kıb-Tek’in 1 Haziran’da başlayan yaz tarifesi, 31 Ekim’e kadar sürecek.

Tüketimi 300 kWs’in altında kalan abonelere ek olarak yüzde 15 indirim de uygulanıyor.

1 Kasım-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kış tarifesinin ardından devreye giren yaz tarifesi uygulaması uyarınca aboneler en ucuz elektrik tüketimini hafta içi 23.00-09.00 saatleri arasında yapabilecek.

Elektrik aboneleri, en yüksek tüketimin olduğu 09.00-18.00 saatleri arasında ise en pahalı ücreti ödeyecek.

Yaz tarifesinde uygulanacak zaman aralıkları ve uygulanacak ücretler şöyle:

“Yoğun olmayan saatler: 23.00-09.00 - 0,6508 TL /kWs

Normal Saatler: 18.00-23.00-09873 TL/kWs

Yoğun Saatler: 09.00-18.00-1.2908 TL/ kWs

Hafta Sonları ve Tatiller:

Yoğun olmayan saatler: 02.00-09.00 - 0,6308 TL /kWs

Normal saatler: 09.00-14.00 ve 18.00-02.00-09873 TL/kWs

Yoğun saatler:14.00-18.00-1.2708 TL/ kWs.”