KIB-TEK'ten duyuru

İskele’de yarın yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan yaklaşık 13.00’e kadar; Bahçeler bölgesi, Levent Sitesi ve Koritaş Hotel bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.