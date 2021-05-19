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KIB-TEK'ten duyuru

Dikkat! bazı bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak..

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:15
KIB-TEK'ten duyuru
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Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgelerine de elektrik verilemeyecek..

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KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması tavsiyesinde bulunuldu.

                                                       
 

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Son Güncelleme: 19.05.2021 12:40
Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtElektrik KesintisiKIBTEK
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