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KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, akaryakıt kalitesi ile ilgili basında çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı kaydedildi.

25 Kasım 2022 Cuma 14:42
KIB-TEK'ten akaryakıt açıklaması!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kurum ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) arasındaki sözleşme gereği Teknecik Santrali’ne temin edilen akaryakıta ilişkin analiz sonuçlarını açıklayarak, akaryakıtın kalitesinin kötü olmadığını belirtti.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, akaryakıt kalitesi ile ilgili basında çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yükleme limanı olan Opet Terminal - Marmara Ereğlisi’nde gemiye yüklenen akaryakıttan uluslararası akredite SGS gözetim firması tarafından alınan numunelere yapılan analizlerin sonuçlarına yer verildi.

Geminin Teknecik terminaline ulaştıktan sonra gemiden uluslararası akredite SGS gözetim firmasının elemanı tarafından alınan numunelerin mühürlenerek numaralandığı ve analize gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Yapılan analizlerin sonucu ME22-00943.001 (EK 3) numaralı analiz raporunda belirtilmiştir. Görüleceği üzere akaryakıt KIB-TEK tarafından aranılan niteliktedir, basına yansıtıldığı gibi kötü kalitede akaryakıt alımı söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

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