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KIB-TEK'ten açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Tatlısu Sahil Seralar ile eski gölet civarında ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi yapılacak..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:15
KIB-TEK'ten açıklama
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KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.

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Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da da 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;
“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge ve Suriçi , Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgeleri”

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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