KIB-TEK'ten açıklama…

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bu çerçevede 08.30 – 13.00 saatleri arasında Şehit Çocuğu Arsalarının güneyi ile Çanakkale bölgesinin bir kısmına; 09.00 - 14.00 saatleri arasında Vazaro Otel Bölgesine elektrik verilemiyor.

