banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

KIB-TEK'ten açıklama…

Gazimağusa’da elektrik kesintileri yaşanıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 12:00
KIB-TEK'ten açıklama…
banner337

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’da elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bu çerçevede 08.30 – 13.00 saatleri arasında Şehit Çocuğu Arsalarının güneyi ile Çanakkale bölgesinin bir kısmına; 09.00 - 14.00 saatleri arasında Vazaro Otel Bölgesine elektrik verilemiyor.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 16.04.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorakın'dan açıklama
Sorakın'dan açıklama
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
Başbakan Saner'den kuran kursları hakkında açıklama
Başbakan Saner'den kuran kursları hakkında açıklama
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kuruluşunun 450’nci, Kıbrıs Türk Toplumuna İngilizlerden devrinin 65’inci yıldönümü
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kuruluşunun 450’nci, Kıbrıs Türk Toplumuna İngilizlerden devrinin 65’inci yıldönümü
Hizmet-sen: “Kazandığımız dava başka mecralara çekilmeye çalışılıyor”
Hizmet-sen: “Kazandığımız dava başka mecralara çekilmeye çalışılıyor”
Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek
Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenleyecek
Dünya genelinde vaka sayısı 140 milyona yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 140 milyona yaklaştı
Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!
Lefkoşa bir değerini daha kaybetti!
Hava durumu
Hava durumu
İşte Bakanlar Kurulu kararları
İşte Bakanlar Kurulu kararları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim