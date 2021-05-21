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Kıb-Tek, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın kükürt seviyesini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik Santrali’nde kullanılmaya başlanan akaryakıtın 14 Nisan’da gerçekleştirilen ilk sevkiyatında kükürt oranının yüzde 0,73, ikinci sevkiyattaki kükürt oranının yüzde 0,99 ve üçüncü sevkiyattaki kükürt oranının yüzde 0,99 olduğunu açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 18:00
Kıb-Tek, Teknecik’te kullanılan akaryakıtın kükürt seviyesini açıkladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik Santrali’nde kullanılmaya başlanan akaryakıtın 14 Nisan’da gerçekleştirilen ilk sevkiyatında kükürt oranının yüzde 0,73, ikinci sevkiyattaki kükürt oranının yüzde 0,99 ve üçüncü sevkiyattaki kükürt oranının yüzde 0,99 olduğunu açıkladı.

Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılmaya başlanan akaryakıtın kükürt oranının yüzde 5 olduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Turan Büyükyılmaz, El-Sen’in amacının KIB-TEK personelinin sağlığının düşünülmediği algısı oluşturarak, kaos yaratmak olduğunu iddia etti ve El-Sen’i “esas görevi olan konulara” eğilmeye davet etti. 

Teknecik Santrali terminaline gelen gemilerden numunelerin, her seferinde, bağımsız gözetim şirketi RL Egemen firması yetkilisi tarafından alınıp, analiz için uluslararası akredite bir firma olan SGS firmasının Mersin laboratuvarına gönderildiğini belirten Büyükyılmaz,  kükürt ve diğer parametrelerde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. 

KIB-TEK’İN AÇIKLADIĞI ANALİZ SONUÇLARI

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Son Güncelleme: 21.05.2021 18:33
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