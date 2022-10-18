KIB-TEK'te yakıt krizi!

Kıbrıs Postası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) akaryakıt durumu ve Pazar günü ile Pazartesi günleri birçok bölgede uzun süren elektrik kesintileriyle ilgili son bilgilere ulaştı.

“10-15 GÜNLÜK AKARYAKIT KALDI”

Kıbrıs Postası’nın Kıb-Tek’e yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, kurumda 10-15 günlük akaryakıt kaldı. Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun bugün konuyla ilgili bazı kararlar üretmesi bekleniyor.

“UZUN SÜRE ELEKTRİKSİZ KALINMASININ NEDENİ YER ALTI KABLOLARININ KOPMASI”

Öte yandan Pazar ve Pazartesi günleri ise birçok bölgede uzun süre elektriksiz kalınmasının nedeni ise yer altı kablolarının kopması. Yüksek gerilim hattı ve yer altı kabloları üzerindeki tamirat çalışmaları ise devam ediyor.