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KIB-TEK Müdürü: Geçitkale halkını arıza sonrası çalışmalar bitene dek enerji tasarrufuna çağırıyoruz

 

KIB-TEK Müdürü: Geçitkale halkını arıza sonrası çalışmalar bitene dek enerji tasarrufuna çağırıyoruz

 

14 Şubat 2019 Perşembe 17:07
KIB-TEK Müdürü: Geçitkale halkını arıza sonrası çalışmalar bitene dek enerji tasarrufuna çağırıyoruz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Ahmet Dargın, bu sabah Geçitkale Trafo Merkezi’ne yıldırım düşmesine bağlı olarak çıkan yangın  sonrasında meydana gelen ciddi arıza ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, arızadan sonra yeniden elektrik verilen bölgelerdeki halkı, elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı.

Dargın, meydana gelen arıza sonrası KIB-TEK ekiplerinin hemen müdahale edip gün boyu çalışmaları sürdürdüğünü vurgulayarak, bölgenin geneline elektrik verildiğini ancak Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca ve Altınova Köylerine tekrardan elektrik verilmesinin ilerleyen saatlerde mümkün olacağını belirtti.

Dargın yazılı açıklamasında “Bu sabah 07:27’de Geçitkale Trafo Merkezi’ne yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle  trafo merkezinde bulunan, 66 bin ve 11 bin kilovolt kumanda, kontrol ve kesici panoları ile kabloları kullanılamaz hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ilgili trafo merkezinden elektrik alan Geçitkale, Çamlıca ve Altınova Köyleri haricinde kalan yerlere, KIB-TEK ekiplerinin gün boyu devam çalışmaları sonucunda alternatif trafo merkezleri ve hatlar üzerinden yeniden elektrik verilmiştir. Yine bu bağlamda Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca ve Altınova Köyleri’ne de yeniden elektrik verilmesi için KIB-TEK ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Bu üç köyümüze yeniden elektrik verilmesinin sabahın erken saatlerini bulabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dargın açıklamasında, Kurum olarak, Geçitkale Trafo Merkezi’nden elektrik alan yerleşim birimlerinin, sorun kalıcı olarak çözülünceye kadar alternatif hatlarla takviye edildiğini belirterek, “dolayısı ile tüketimin arttığı akşam saatlerinde gerilim düşümü meydana gelmemesi veya yeniden kesintiye gidilmek zorunda kalınmaması için aşağıda listesi bulunan yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşlarımızın elektrik enerjisini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çağırıyoruz” dedi.

Dargın’ın çağrıda bulunduğu yerleşim birimleri ise şöyle:  “Yeni Boğaziçi, Akova, Yıldırım, Boğaziçi, Sınırüstü, Mormenekşe, Alaniçi, Dörtyol, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Turunçlu, Kurudere, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Ergenekon,  Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Küçük Erenköy, Davutköy, Karaağaç, Esentepe   ve Bahçeli”

Son Güncelleme: 14.02.2019 20:27
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Elektrik
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