Kıb-Tek kesintilerin geceyarısı itibarıyla azalacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün 24:00 itibarı ile kesintilerin azalacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Kurumumuz tüm imkanları kullanarak yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesine çalışmaktadır. Bu akşam saat 24:00 itibari ile kesintiler büyük oranda en aza indirilecek ve olası kesintiler de bir program halinde tüm halkımıza duyurulacaktır” denildi.