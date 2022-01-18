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Kıb-Tek: “Kesintiler yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanıyor”

18 Ocak 2022 Salı 17:15
Kıb-Tek: “Kesintiler yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklanıyor”

“GÜNEYDEN ENERJİ TALEP EDİLDİ”

KIB-TEK GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN “ENERJİ KESİNTİLERİ HAKKINDA” AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, son günlerde artan elektrik kesintilerinin yatırım eksikliği, arıza ve artan ihtiyaçtan kaynaklandığını açıkladı.

Yatırımlar için iki belediyeden izin beklendiğini; artan ihtiyacın karşılanması için Güney Kıbrıs’tan ay sonuna kadar enerji talep edildiğini bildiren Erdoğan, çalışan santrallerde veya Güneyde herhangi bir acil durum oluşmaması halinde üretimden kaynaklı kesinti olmayacağını ancak Kermiya ve Yenikent bölgelerinde altyapı sorununa bağlı olarak bölgesel kesintiler yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesintileri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan, Kermiya ve Yenikent bölgelerinde yatırım eksikliği nedeni ile mevcut kablonun kapasitesini doldurduğunu ve bundan dolayı bölgesel kesinti yapılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi.

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Erdoğan yazılı açıklamasında, gerekli projelerin üretildiğini ve kazı çalışmalarının başlaması için Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerinden izin beklendiğini kaydetti.

Son dönemlerde üretim santrallarında meydana gelen arızalar ve artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı yaşandığını da belirten Erdoğan, Güney Kıbrıs’tan enerji talep edildiğini belirtti.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Dün puant saatleri için Güney Kıbrıs’tan 35 MW enerji talep edilmiştir. Ancak Güney Kıbrıs’ta oluşan sorun nedeni ile bu miktarın 10 MW’ı temin edilmiş, dolayısıyla kesinti miktarında artış olmuştur.

Bugün puant saatleri için (16.00 – 23.00) 60 MW enerji Güney Kıbrıs’tan talep edilmiştir. Söz konusu talep ay sonuna kadar geçerlidir. Çalışan santrallerimizde veya Güneyde herhangi bir acil durum oluşmaması halinde üretimden kaynaklı kesinti olmayacaktır.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Kermiya ve Yenikent bölgelerinde altyapı sorununa bağlı olarak bölgesel kesintiler yapılacaktır.

Tüketicilerimizin elektrik enerjisini tasarruflu kullanmaları halinde kesinti önlenmiş  veya minimuma indirgenemiş olacaktır. Kamuoyuna saygı ile dururulur.”

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Son Güncelleme: 18.01.2022 17:42
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