KIB-TEK Karzaoğlu'nu yalanladı!

Karşıyaka köyünün üst kısmında dün çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan yanarken, bitki örtüsü ve ağaçlar da zarar gördü.

Yangın yaklaşık 2-3 saat içinde çok büyümeden kontrol altına alındı.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, dün yaptığı açıklamada yangının sebebinin elektrik hatları olduğunu tahmin ettiklerini söyledi..

Bu açıklamanın üzerine ‘Elektrik Arıza/Kesinti Tablosu’ paylaşan KIB-TEK ise dün saat 12:30 sıralarında çıkan yangın sebebinin elektrik hatlarıyla ilgili olmadığını belirtti..

KIB-TEK tarafından yapılan açıklamada, elektrik hatlarının sebep olduğu iddia edilen yangının 12.30 raddelerinde başladığını, halbuki elektrik hatlarının 13.08'de ‘yangının etkisi ile koptuğunu’ belirterek bunun ‘kesinti tablosu’ ile ispatlı olduğunu dolayısıyla yangının elektrik hatlarıyla ilgili olmadığını vurguladılar..