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Kıb-Tek ile ilgili Meclis Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanarak, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Kıb-Tek ile ilgili Meclis Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanarak, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:29
Kıb-Tek ile ilgili Meclis Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanarak, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

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Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına, KIB - TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB – TEK (AR – GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl ve Yaşar Hürkal katıldı.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun başkanlığındaki toplantı,  Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros,UBP Milletvekili Menteş Gündüz,CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın (Önerge Sahibi) katılımıyla yapıldı.

Son Güncelleme: 05.02.2020 23:03
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