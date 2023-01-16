Kıb-Tek ile ihtilaf yaşayan tüketicilere duyuru

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kurum ile ihtilaf yaşayan tüketicilerin borçlarını yapılandırabilmesi adına çıkarılan Yasa Gücünde Kararname’den yaralanabilmek isteyen tüketicilerin 60 gün içinde Kıb-Tek bölge amirliklerine başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 12 Ocak tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna borcu bulunan tüketicilerin, proje borçluları ve kurum ile ihtilaf yaşayan tüketiciler ile ilgili ihtilafların çözülebilmesi, tüketicilerin borçlarını yapılandırabilmesi adına Yasa Gücünde Kararname çıkardığını kaydetti.

Aydın, kuruma borcu olan tüm tüketicilerin gereken işlemleri yapabilmeleri için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliklerine 60 gün içinde müracaatlarını yapmaları gerektiğini söyledi.