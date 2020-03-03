KIB-TEK ihaleleri mercek altında

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Komite toplantısında, KIB - TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB-TEK (AR – GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve Gürcan Erdoğan hazır bulundu.



Komite toplantısında, davetlilerin görüş ve önerileri dinlendi.