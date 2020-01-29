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KIB-TEK için açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Argon kaynakçısı münhalleri iptal edildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Kıb-Tek için ilan edilen, sınavları da yapılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Argon Kaynakçısı münhallerinin iptal edildiğini duyurdu. 

KIB-TEK için açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Argon kaynakçısı münhalleri iptal edildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Kıb-Tek için ilan edilen, sınavları da yapılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Argon Kaynakçısı münhallerinin iptal edildiğini duyurdu. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 13:39
KIB-TEK için açılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Argon kaynakçısı münhalleri iptal edildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, her iki sınavın iptalinin Kıb-Tek’ten kaynaklandığını belirterek, Yönetim Kurulu’nun gerekli soruşturmayı başlatması için Genel Müdüre talimat verdiğini açıkladı.
Erdal Onurhan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği münhalinin adaylardan birine yanlış soru kitapçığı verildiği için iptal edildiğini, önümüzdeki günlerde bu açık pozisyona tekrardan münhal çağrısı yapmayı planladıklarını belirtti. 
Argon Kaynakçısı münhalinin de belge eksikliği nedeniyle iptal olduğunu ifade eden Erdal Onurhan, sınavdan önce kaynakçı sertifikası sunması istenen adaylardan 3’ünün sınava sertifikasız girdiğini, bunun da başarı sıralamasına göre mülakatta çağrıldıklarında fark edildiğini kaydetti. 
Onurhan, yazılı açıklamasında şunları aktardı:
“Teknecik Santralı’nda görevlendirilmek üzere bir adet Elektrik-Elektronik Mühendisliği pozisyonu için 29 Aralık 2019 Pazar günü ODTÜ KK Kampüsü’nde gerçekleştirilen sıralama sınavında başvuru sahibi bir aday Makine Teknisyenliği kadrosu için hazırlanan sınava katıldı. Bu yaşanan talihsiz olayın kurumumuz içerisinde yaşanan bir iletişim sorunundan kaynaklı olduğunu ve ODTÜ KKK yetkililerinin bir hatası olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. 

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Aldığımız hukuki görüşler doğrultusunda, hem yanlış sınav kitapçığı çözen adayın, hem de sınava katılan diğer adayların ileride mağdur olmaması için Elektrik-Elektronik Mühendisliği için açmış olduğumuz bu münhalin iptal edilmesi Yönetim Kurulunca 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuş ve gerekli duyuru yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde bu açık pozisyona tekrardan münhal çağrısı yapmayı planlamaktayız.”
İptal edilen diğer münhalle ilgili de açıklamada bulunan Erdal Onurhan, şunları kaydetti:
“Yine KIB-TEK’ten kaynaklanan başka bir durumu da kamuoyu ile paylaşmak durumundayım.
  Argon Kaynakçısı münhaline başvuran aday adaylarından, müracaatları ile birlikte kaynakçı sertifikası sunmaları da istenmiş olmasına rağmen, Kurumca hazırlanıp ODTÜ Kuzey Kampüsü’ne yazılı sınava alınmaları için liste gönderilmiş, sınav yapılmış ve bilahare ODTÜ KKK sıralama listesini Kuruma göndermiştir. Ancak, Kurumca mülakata çağrılan üç aday adayının sertifikalarının olmadığı mülakat heyeti tarafından gerçekleştirilen mülakat sırasında öğrenilmiştir. Bu durum karşısında, Yönetim Kurulu 28 Ocak tarihindeki toplantısında bu münhali de iptal etmek durumunda bırakılmıştır.”
Onurhan’ın yazılı açıklamasında verdiği bilgiye göre, KIB-TEK Teknecik Santralı’na 28 teknik personel alımı için 7 ayrı münhal ilan etmişti. Yazılı sınavların ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından yapılması sağlandı. Aday adayları, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları ile Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili bölüm amirleri, sendikanın hazır bulunduğu ortamda mülakata tabi tutuldu. 
 

Son Güncelleme: 29.01.2020 17:06
Anahtar Kelimeler:
Kıbtek Münhaller Iptal
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