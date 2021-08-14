KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, beklenen yakıtın gelmiş olmasıyla önümüzdeki 3-4 içinde herhangi bir kesintinin beklenmediğini söyledi.
Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Türkiye’den alınan yakıt Girne Limanı’na ulaştı.
Havanın sıcak olmasına rağmen hafta sonu elektrik üretiminde düşüş yaşandığını belirten Büyükyılmaz, bunu bir şans olarak değerlendirdi.
Büyükyılmaz, önümüzdeki 3-4 gün içinde de kesinti yapılmayacağının garantisini verirken herkesin rahat olmasını istedi. Akaryakıt yüklü tırlar daha sonra Teknecik Elektrik Santrali’ne doğru hareket etti.