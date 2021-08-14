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KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılmak üzere Türkiye’de İskenderun Petrol Rafinerisi’nden alınan ve iki defada adaya geleceği açıklanan 2 bin 400 tonluk yakıtın ilk partisi bugün adaya ulaştı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:00
KIB-TEK için 1200 ton yakıt geldi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, beklenen yakıtın gelmiş olmasıyla önümüzdeki 3-4 içinde herhangi bir kesintinin beklenmediğini söyledi.

Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere Türkiye’den alınan yakıt Girne Limanı’na ulaştı.

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30’ar tonluk 40 tankerin taşıdığı toplam 1200 ton akaryakıt Girne Limanı’na geldi. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde son iki gündür tüm şartları zorlayarak elektrik kesintisine gitmediklerini söyledi.

Havanın sıcak olmasına rağmen hafta sonu elektrik üretiminde düşüş yaşandığını belirten Büyükyılmaz, bunu bir şans olarak değerlendirdi.

Büyükyılmaz, önümüzdeki 3-4 gün içinde de kesinti yapılmayacağının garantisini verirken herkesin rahat olmasını istedi. Akaryakıt yüklü tırlar daha sonra Teknecik Elektrik Santrali’ne doğru hareket etti.

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Son Güncelleme: 14.08.2021 21:36
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