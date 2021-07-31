KIB-TEK eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu'ndan Arıklı'ya ve Büyükyılmaz'a tepki!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın ‘akaryakıt bitiyor’ açıklamalarına tepki gösterdi.

Avcıoğlu, “Neymiş efendim? Teknecik’te 18 günlük yakıt kalmış, acilen 24 bin ton yakıt alınması lazımmış… Tam 8 aydır rutin olarak, KIB-TEK’de yakıt bitiyor ve acilen 24 bin ton, 36 bin ton yakıt alınması sözde mecburi oluyor...” ifadelerini kullandı.

Önce 24 bin ton sonra 36 bin ton olmak üzere, toplam 60 bin ton yakıt doğrudan alım ile alındığını belirten Avcıoğlu, “Şimdi yine 24 bin tondan daha bahsediliyor. Hepsi toplam 84 bin ton ediyor. Her sevkiyatın yaklaşık 12 bin ton olduğunu göz önünde bulundurursak, 84,000 / 12,000 = 7 kere yakıt sevkiyatı yapılmış olacak…” şeklinde konuştu.

"HİKMETSE İHALE BİR ŞEKİLDE KİTLENİYOR..."

“Acemisindir, hata yaparsın bir kere yakıtsız kalırsın…” diyen Avcıoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Hadi çok acemisindir, yine hata yapar ikinci kez yakıtsız kalırsın… Ne hikmetse her seferinde ihale bir şekilde kilitleniyor ve tam 7 kere aynı şekilde doğrudan alım yapılıyorsa, kimse kusura bakmasın ama bunun altında herkes bir art niyet arar…

Bu yetmezmiş gibi bir de son sevkiyatta Yakıt Numunesinin analiz tarihi 21 Haziran 2021 iken, Teknecik’e boşaltım tarihi 5 Temmuz 2021.

Arada tam 15 gün var! Üstelik taş çatlasın 1 gün seyahat mesafesi olan limandan... Gelen yakıt, rafineri çıkışlı değil.

TPIC yakıtı Dörtyol’daki depolardan yükledi. Üstelik örneklerde geminin depolarından alınmadı, Karadaki depolardan alındı. Karada ise bir değil birden fazla 50 bin tonluk yakıt tankı var.

Numunenin alındığı tank ile gemiye yükleme yapılan tank aynı tank mı? Aradaki 14 gün bu yakıt veya gemi neredeydi? Niye gelmedi? Veya bize ne geldi? Venezuela’dan mı? Kuzey Irak’tan mı? Suriye’den mi? Nereden geldi? Belli değil…

Bu soruları soranı, bu konuyu sorgulayanları hakaretler ederek susturma çalışmaları da cabası... Bir de işin İhale Yasağı boyutu var…

8 AYDA BİR TEK ALIM İHALE İLE YAPILMADI!

Ne diyor Kamu İhale Yasası?

Maddenin, 2. Fıkrasında:

"Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında ihale makamının teklifi veya Merkezi İhale Komisyonunun tespiti üzerine, Merkezi İhale Komisyonu tarafından, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 1 (bir) yıldan 2 (iki) yıla kadar, bu Yasa kapsamındaki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir." demektedir.

Aynı Madde altında C-Bendinde ise:

"Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek," şeklinde açıkça yazmaktadır.

Peki basında adı "Sahte Evrak" konusuyla anılan ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından "Evrak Sıkıntısı" sebebiyle elenen firma hangisiydi?

Erhan Arıklı'nın doğrudan alım yapmakta ısrar ettiği TPIC!

Kamu İhale Yasasının ilgili maddesi uyarınca ceza alması gereken firmaya herhangi bir ceza verilmediği ve yasa ayaklar altında çiğnendiği yetmezmiş gibi, bir de bu firmadan ihalesiz doğrudan alıma devam edilecekmiş!

Sadece yakıt da değil, herhangi bir mal ve hizmet alımında koskoca 8 ayda bir tek alım ihale ile yapılamaz mı?

Ne hikmetse yapılamadı!

DOĞRUDAN ALIMA 1 FİRMA KATILABİLİYOR

Yakıt da beton da hizmet de yedek parça da ihalesiz doğrudan alındı, alınmaya da devam ediliyor... Aldığımız bilgiye göre şimdi sayaç alımı için de aynı şekilde doğrudan alım hazırlıkları yapılıyormuş!

Ne demişti Erhan Arıklı? “Adrese teslim ihaleleri durduracağım…”

İhale dönemi kapandı, artık doğrudan alım dönemi başladı... Doğrudan alıma kaç firma girebiliyor? Yalnız bir! Buna adrese teslim peşkeş de diyebilir miyiz? Arıklı, önceki sorularda olduğu gibi bu sorulara da cevap vermeyecektir tabi…”