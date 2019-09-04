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Kıb-Tek, EL-SEN’in grevi süresince mağduriyet yaşanmaması için alternatif ödeme kanallarını hatırlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) yapacağını duyurduğu grev süresince, abonelerin ödeme konusunda mağduriyet yaşamaması için alternatif ödeme kanallarını kullanabileceğini hatırlattı.

Kıb-Tek, EL-SEN’in grevi süresince mağduriyet yaşanmaması için alternatif ödeme kanallarını hatırlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) yapacağını duyurduğu grev süresince, abonelerin ödeme konusunda mağduriyet yaşamaması için alternatif ödeme kanallarını kullanabileceğini hatırlattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
Kıb-Tek, EL-SEN’in grevi süresince mağduriyet yaşanmaması için alternatif ödeme kanallarını hatırlattı

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, “EL-SEN’in yarın yapacağı uyarı grevi ve sonrasında grev yapması durumunda veznelerin çalışmama ve ödeme almama durumu doğabilecektir. Veznelerin çalışmaması durumunda abonelerimizin mağduriyet yaşamaması için alternatif ödeme kanallarını tekrar hatırlatmak isteriz” denildi.
Grev süresince abonelerin vezne dışındaki alternatif ödeme kanallarından fatura ödemelerini her zaman olduğu gibi 7/24 gerçekleştirebileceği kaydedilen açıklamada, abonelerin fatura ödemelerini, bölge amirliklerinde, KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nde, ilçelerdeki tesis bölümlerinde, Lefke, Yeni Erenköy ve Mehmetçik’teki KIB-TEK şubelerinde bulunan Pay Point Ödeme Noktaları’ndan yapabileceği belirtildi.

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Abonelerin, akıllı telefonlarına KIB-TEK Mobile uygulaması indirip yükleyerek veya KIB-TEK’in diğer online ödeme kanalı olan faturaode.kibtek.com web adresinden de 7/24 ödeme yapabileceği kaydedilen açıklamada, “Online ödeme yöntemlerinde kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilirken, Pay Point Ödeme Noktalarından, hem kredi kartı ile hem de nakit olarak ödeme yapılabilmektedir” denildi.
Bu yöntemlerin dışında abonelerin tüm anlaşmalı bankalar aracılığı ve Vodafone bayi ve merkezlerinden her zamanki gibi ödeme yapabilme imkânına sahip olacağı ifade edildi. 
 

Son Güncelleme: 04.09.2019 18:51
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