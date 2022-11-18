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"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"

18 Kasım 2022 Cuma 11:28
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na alınacak yakıtın santrale zarar verebilecek evsafta olduğunu ileri sürdü.

Yarkıner, Türkiye’den yakıt alımı konusundaki Bakanlar Kurulu kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu kararı ile yasal mevzuatın dışına çıkarak şaibeli, evsafına uygun olmayan, çevreye zararlı, elektrik üretim tesislerine zarar verebilecek evsafta yakıt alımı için protokol yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Yarkıner, KIB-TEK’in “üretemez hale“ getirildiğini ve yıpratıldığını, 2000 yılından itibaren “Bakanlar Kurulu kararları“ ile kamufle edilen birçok vahim hatalar yapıldığını ancak ilk kez bir hatada bu kadar ısrar edildiğini savundu.

Yarkıner, neden Bakanlar Kurulu kararları ile yakıt tedarikine gidildiğ ve elektrik kesintilerinin neden yaşandığı konusunda açıklama yapılmasını da istedi.

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