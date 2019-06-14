banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Mektup gündeme bomba gibi düştü
MEKTUP GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
banner306
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı

KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı

14 Haziran 2019 Cuma 16:38
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı

Gazimağusa'da sakin D.S.G ( K-35) ve T.T (E-57) , 28.8.2017 tarihinde, çalışmakta oldukları Kıb-Tek Mağusa şubesine Kıb-Tek aboneleri tarafından Pay-point sistemine yatırılan 26055 TL paranın 5090 TL sini şubenin banka hesabına yatırmayarak sirkat ettikleri iddiasıyla 11.6.19 tarihinde tutuklanarak 12.6.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Kayıp para miktarı 468680 TL ye ulaştı

banner317
Zanlılar bugün 14.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Osman Üreten gelişmelerle ilgili mahkemede yemin tahtında bilgiler aktardı. Üreten şahadetinde, Kıb-Tek genel müdürünün 13.6.19 tarihinde polise geldiğini, sürdürülen incelemelerde 2017 – 2018 yılları içerisinde kurumun veznesine yatırılmayan miktarın 468680 TL’ ye ulaştığını beyan ederek bu süreyi kapsayan belgeleri teslim ettikten sonra rakamlarla ilgili ek bir ifade verdiğini aktardı. bu süre içerisinde cihazdan alınan belgelerin (slip) ve eksik paranın henüz bulunamadığı ve kurumun incelemelerini devam ettirdiğine vurgu yapan Üreten rakamın artması kuvvetle muhtemeldir dedi. Üreten şahadetine devamla zanlıların kadrolu olarak kurumda çalıştıklarını, zanlı 1 bayanın cihazlardan sorumlu olduğunu, her gün sabahleyin cihazlardan aldığı yatırımları zanlı 2 ye teslim etmekle sorumlu olduğunu belirtti. Her sabah saat 0800 de zanlı 1 tarafından toplam 3 cihazdan alınan meblağ ile ilgili 2 nüsha halinde belge hazırlandığını aktaran Üreten belgenin bir suretinin merkezde ikinci suretinin de kurumda muhafaza edilmesinin usulden olduğunu aktardı.

Tahkikatının henüz tamamlanmadığını, kurumun incelemelerine devam etmekte olduğuna, slip ve kayıp paranın da bulunamadığına vurgu yapan tahkikat memuru Üreten, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatını olumsuz yönde etkileme ihtimali olması nedeniyle zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emri verilmesini talep etti. Tahkikat memurunun talebi iddia makamı adına hazır bulunan savcı tarafından 4 gün olarak sınırlandırıldı.

Daha sonra söz alan savunma avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak tahkikat memuruna özellikle sistemin çalışma şekliyle ilgili sorular yönettiler. Zanlıların ne şekilde görevlendirildikleri sorusuna karşılık ise tahkikat memuru Üreten, “yazı ile görevlendirildiler” cevabını verdi. Zanlı 2 avukatı müvekkilinin doktor izniyle mahkemeye gelebildiğine vurgu yaparak rahatsızlığının ciddiyetine değindi.

Önündeki şahadet ve olguları değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 2 nin doktor kontrolünden geçirilmesini emreden kıdemli yargıç, zanlı 2 nin sağlığıyla ilgili alınacak kararın mahkemenin bilgisinde olacağının bilinmesini istedi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da
KIBTEK Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı
KIBTEK Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim