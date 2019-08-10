KIB-TEK: “Bayram süresince bakiye borç nedeniyle kesinti yapılmayacak”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kurban Bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını kaydetti. Kıb-Tek, elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı da belirtti.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, teknik ekiplerin bayram süresince görevde olacağı, elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetinin devam edeceği, olası arızalara ekiplerin anında müdahale edeceğine vurgu yapıldı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “mutlu bayramlar” diledi.