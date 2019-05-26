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Kıb-Tek, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine dönem geçişinden dolayı Mayıs ayı sonunda 2 fatura gönderimi yapacak

Kıb-Tek, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine dönem geçişinden dolayı Mayıs ayı sonunda 2 fatura gönderimi yapacak

26 Mayıs 2019 Pazar 09:09
Kıb-Tek, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine dönem geçişinden dolayı Mayıs ayı sonunda 2 fatura gönderimi yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle  ay sonunda  2 fatura gönderileceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 3 Zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerinin 16 Mayıs’ta yaz dönemine geçilmesi  sebebiyle bu ay iki fatura alacağı kaydedildi. 

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Açıklamada, faturalardan birinin; abonelerin 16 Mayıs tarihine kadar olan tüketimlerini gösterirken, diğerinin ise 16 Mayıs’tan fatura tarihine kadarki dönemi kapsayacağı belirtildi.

30 günlük tüketimin 300 kWS’i aşmaması durumunda tüketim bedeline uygulanan % 15 indirim ile faturadaki sabit bedellerin, gün sayısına göre hesaplandığı için abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Kıb-Tek 1 Nisan’dan itibaren hem ülke ekonomisine olumlu etkisi olan, hem de abonelere fatura tutarlarında düşüş imkanı sunan  “3 zamanlı kontrol sizde tarifesini” uygulamaya koymuştu. Yeni uygulamayla yılda 2 kez (yaz ve kış dönemi) saatler düzenlenecek olup, bu tarihler 16 Mayıs ve 15 Ekim olarak belirlenmişti. Buna göre tüketiciler 16 Mayıs – 15 Ekim arası “3 zamanlı kontrol sizde” tarifesini yaz dönemi saatlere göre kullanırken 16 Ekim – 15 Mayıs arası ise kış dönemi saatlere göre kullanılacak.”

Son Güncelleme: 26.05.2019 12:17
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