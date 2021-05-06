KHYD’den fitre bağışı çağrısı

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak her kesimden her şekilde vatandaşın katkılarıyla 28 yıldır ayakta kalabildiklerini belirterek, yıllardır desteklerini esirgemeyen bağışçılara teşekkür etti.

Kocaismail, binlerce hastaya, hasta taleplerine göre farklı hizmetler vermeye devam edebilmenin en büyük kaynağının fitre bağışlarının derneğe ulaşmasıyla başarıldığını ve ayakta kalındığını vurguladı.

Derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan ofisin Ramazan Bayramı’na kadar, arife günü de dahil 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.



Dernek Başkanı Kocaismail, “Sayenizde hizmetlerimizi sürdürdüğümüz bağışçılarımız, sizlere sağlık bereketinde bir hayat ve hayırlı Ramazanlar dileriz’ şeklinde konuştu.

