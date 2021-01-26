Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanalım ama…
Kapanalım ama…
Ha ikinci iş ha aşı uyanıklığı, zihniyet aynı!
Ha ikinci iş ha aşı...
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Normalleşme için tam kapanma
Normalleşme için tam kapanma
banner376

KHK’dan öğretmenlik sınavlarına ilişkin erteleme duyurusu

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Covid-19 salgınına karşın açıklanan yeni önlemler ve yeni kısıtlama kararları doğrultusunda bazı sınav tarihlerinde değişikliğe gitti.

26 Ocak 2021 Salı 19:45
KHK’dan öğretmenlik sınavlarına ilişkin erteleme duyurusu
banner337
banner351

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Covid-19 salgınına karşın açıklanan yeni önlemler ve yeni kısıtlama kararları doğrultusunda bazı sınav tarihlerinde değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamada Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilmesi planlanan “Öğretmenlik Sınavları”nın 20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerine ertelendiği duyuruldu.

banner341
Belirtilen sınav tarihlerinin, Covid-19 salgının seyrine ve salgına yönelik alınabilecek yeni kararlara göre değişikliğe uğrayabileceğinden, tüm gelişmeler için KHK web sayfasının düzenli bir şekilde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Posta Dairesi kadrosunda bulunan ve son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 olarak belirlenen IV. Derece Posta Memuru münhaline başvuru süresinin, müracaat etmeye hak sahibi olan hiçbir kimsenin mağduriyet yaşamaması için 19 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı da bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 26.01.2021 21:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…
KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…
Ölümlü kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Ölümlü kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Gönyeli Belediyesi kararlar aldı
Gönyeli Belediyesi kararlar aldı
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Kennedy Dede cinayeti sonuçlandı
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Güngördü: Beylerbeyi'nde 21 pozitif vaka var
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
Mecliste bütçe maratonu devam ediyor
İşte alınan tüm kararlar!
İşte alınan tüm kararlar!
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Meclis Genel Kurulunda Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim