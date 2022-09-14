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KHK Başkanı Ömer Köseoğlu'ndan Açıklama: “Şahsımı Yıpratmak İçin İlgili Sendikalar Ve Destekçileri Tarafından Yalan, Yanlış Ve Saptırılmış Açıklamalar Yapılıyor“

14 Eylül 2022 Çarşamba 18:00
KHK Başkanı Ömer Köseoğlu'ndan Açıklama: “Şahsımı Yıpratmak İçin İlgili Sendikalar Ve Destekçileri Tarafından Yalan, Yanlış Ve Saptırılmış Açıklamalar Yapılıyor“

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, bazı sendikalar tarafından şahsına yönelik yapılan iddiaların kendisini yıpratmak adına yapıldığını, bunların yalan, yanlış ve saptırılmış olduğunu belirtti.

Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama gereği duyduğunu kaydederek şunları yazdı:

"Kamuoyunu üç gündür gereksiz yere meşgul eden, Kamu Hizmeti Komisyonu ile şahsımı yıpratmak için ilgili sendikalar ve destekçileri tarafından yalan, yanlış ve saptırılmış açıklamalardan ötürü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.


Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilebilmesi ve yeni cezaevinin tam kapasite açılabilmesi ve yazılı sınavlarda başarılı olup mülakata çağrılan 175 adayın mağdur olmaması için yoğun bir mülakat programı hazırlanmıştır.

 

2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü'nün Tefsir yan başlıklı 3. Maddesi'nde ise 'Gözlemci; kamu görevlilerinin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) esnasında hazır bulundurdukları birer temsilciyi anlatır.' hükmüne amirdir.

 

Aynı zamanda 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde 'Sözlü Yarışma Sınavında 2 Gözlemci bulunur. Gözlemcilerin sınav süresince sınava herhangi bir müdahale etme hakları ile puan verme hakları bulunmamaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

 

Komisyon tarafından düzenlenen mülakatlarda sendika adına katılan gözlemcilerin, soru sorma, bilgi isteme, konuşma, müdahale etme yetkileri yoktur.

 

KTAMS ve Kamu-Sen’in talep etmiş olduğu 'Puanlama formu' tamamen bir iç düzenlemedir. Komisyon Başkan ve Üyelerinin görevlerini yerine getirebilmek için mülakatta puanlama yapabilmeleri amacıyla hazırlanan ve adaylarla ilgili kişisel bilgileri de içeren 'Puanlama formlarının' gözlemcilere verileceği ile ilgili herhangi bir mevzuat olmadığı gibi, Komisyon kararı veya herhangi bir yazılı talimat da bulunmamaktadır. Kişilere ait bilgilerin korunması ve güvenliği Komisyonumuzun sorumluluğundadır. Adaylara ait kişisel bilgileri içeren puanlama forumlarının gözlemcilere verilmesi gereksiz olduğu gibi Kişisel Verilerin Korunması Yasasına da aykırıdır.

 

Ayrıca, düzenlenen belge içerisinde yer alan kişisel bilgiler haricindeki Yazılı Sınav Puanları resmi web sayfamızda yayımlanmaktadır. Sözlü Sınav Kriter Puanları ise Komisyon ve Gözlemci önünde 'Aday'a okunmakta, 'Aday'ın itirazının olup olmadığı sorulmakta ve itiraz olması durumunda ise itiraz değerlendirilmektedir.

 

Kamu Hizmeti Komisyonunun resmî web sayfasında 12 Eylül 2022, Pazartesi saat 9.30’da 4. Derece Erkek Gardiyan Eri mevkiinin Sözlü Sınavının yapılacağı duyurulmuştur.

 

12 Eylül 2022 tarihinde mülakat yapılacağı sırada 12 sendika temsilcisinin izinsiz bir biçimde mülakat odasını işgal edip istedikleri formu kendilerine vermediğimiz sürece odayı boşaltmayacaklarını ve mülakatları yaptırmayacaklarını söylemişlerdir. Çok yoğun bir mülakat programım olduğu için sekreterim vasıtası ile kendilerini iki kez uyardım. Sadece iki gözlemci kişinin bırakılarak odanın boşaltılmasını istememe rağmen odayı boşaltmayacaklarını, bugün de yarın da burada olacaklarını ve mülakatları yaptırmayacaklarını söylediler. Komisyonumuzun mülakat görevini yapabilmesi için mülakat salonunun boşaltılabilmesi amacıyla emniyet güçlerinden yardım talep ettim ve odanın boşaltılabilmesi için söz konusu kişilerden şikayetçi oldum.

 

KTAMS ve Kamu-Sen tarafından gerçekleştirilen eylem Komisyonun işleyişini engellemiş, huzursuzluk yaratmış ve 09.30 da başlaması gereken mülakat 11.00 civarı başlamak zorunda kalmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Güncelleme: 14.09.2022 22:53
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