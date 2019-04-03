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KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti

KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, görev süresi 7 Nisan’da dolacak olması nedeniyle veda ziyaretlerinde bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral’ı kabul etti.

Görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Cumhurbaşkanı’nın ardından ikinci ziyaretini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e yaptığını belirterek, kendisini kabul eden Cemal Özyiğit’e teşekkür etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı olarak 6 yıllık görev süresinin 7 Nisan’da dolacağını anımsatan Kayral, bu süre içerisinde Anayasa’nın öngördüğü tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak hareket ettiklerini, tarafsız ve adaletli davrandıklarını, çalışma arkadaşlarıyla birlikte kurumu iyi bir noktaya getirdiklerine inandığını söyledi.

Görevinin sonuna geldiğini ancak yapılması gereken atamaların olduğunu dile getiren Kayral, eğitimdeki müdürlük atamalarının bugün-yarın yapılacağını, müdür muavinliğine yapılan itirazların değerlendirme sonuçlarının bugün ellerine ulaştığını, bu nedenle sıkıntı yaşanabileceğini, ancak yaşanan gecikmeleri gidermek için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Kayral, bu süre zarfında Özyiğit’e verdiği desteklerden dolayı bir kez daha teşekkürlerini iletti ve çalışmalarında başarılar diledi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Kamil Kayral başkanlığında Anayasa’ya uygun bir anlayışla çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaparak kurumun bu dönemde yeni bir kimlik kazandığına dikkat çekti.

Eğitimin tüm kademelerinde görev yapan biri olarak Kamu Hizmeti Komisyonu ile sürekli istişare içerisinde olduğunu söyleyen Özyiğit, Kamil Kayral’ın üstlendiği görevle birlikte kurum üzerindeki tartışmaların sonlandığına vurgu yaptı.

Yeni görev alacak yönetimin de Kayral ve çalışma arkadaşlarının izlediği yolda devam edeceklerine inandığını belirten Özyiğit, hükümet olarak KHK’da var olan adaletli yapının devamının sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

“BEKLENTİMİZ ATAMALARIN EN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI”

Bakanlık olarak müdür, müdür muavinliği atamalarını da çok önemsediklerini, bu bağlamda atamaların zamanında yapılması adına ciddi uğraş verdiklerini belirten Özyiğit, “Top artık Kamu Hizmeti Komisyonu’nda. Beklentimiz bu atamaların en kısa sürede tamamlanmasıdır” dedi.

Özyiğit konuşmasının sonunda, hizmetleri dolayısıyla Kayral’a teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında sağlık ve huzur diledi.

Son Güncelleme: 03.04.2019 15:35
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