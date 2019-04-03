banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94776
ALTIN
232.853
DOLAR
5.6108
STERLİN
7.3819
EURO
6.3029
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
DOLAR SORUŞTURMASINDA İSRAİLLİ BİR KİŞİ...
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
banner306

KHK Başkanı Kamil Kayral Başbakan’a veda ziyaretinde bulundu

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “KHK’NIN TOPLUMDAKİ ALGISININ GELİŞMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKINIZ VAR”

KHK Başkanı Kamil Kayral Başbakan’a veda ziyaretinde bulundu

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “KHK’NIN TOPLUMDAKİ ALGISININ GELİŞMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKINIZ VAR”

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:07
KHK Başkanı Kamil Kayral Başbakan’a veda ziyaretinde bulundu

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “KHK’NIN TOPLUMDAKİ ALGISININ GELİŞMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKINIZ VAR”

KAYRAL: “GAYET İYİ NİYETLİ BİR BAŞBAKANIMIZ VAR”

Başbakan Tufan Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) toplumdaki algısının gelişmesinde KHK Başkanı Kâmil Kayral’ın çok büyük katkısının olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, altı yıllık görev süresi dolmak üzere olan KHK Başkanı Kâmil Kayral’ı kabul etti.

KHK Başkanı Kâmil Kayral veda ziyaretinde yaptığı konuşmada, Başbakan ile çalışma fırsatı bulduğu dönem içerisinde, KHK Başkanı olarak kamunun düzeltilmesi için saptadığı bazı aksaklıkları Başbakan ile paylaştığını, Başbakan’ın da hassasiyet göstermesiyle pek çok düzeltmeler yaptıklarını söyledi

Yeni KHK Başkanı’nın da Başbakan’la uyumlu bir şekilde çalışmasını temenni eden Kayral, “Gayet iyi niyetli bir Başbakanımız var” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, “KHK’nın toplumdaki algısının gelişmesinde çok büyük katkınız var. Bir sistem kuruldu ve bu sistemin kuruluşunun KHK’nın toplumdaki algısını çok olumlu bir noktaya getirdi” dedi.

Sistem kurmanın çok önemli bir iş olduğunu, yeni KHK Başkanı’nın işini kolaylaştırdığını belirten Erhürman, Kayral’a hizmetleri için teşekkür etti.

Görüşmede Başbakan Erhürman, Kâmil Kayral’a veda ziyareti anısına Lefkara işi hediye etti.

Son Güncelleme: 03.04.2019 15:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”
Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”
“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı
“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı
“döngüsel Ekonominin Kobi'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor
“döngüsel Ekonominin Kobi'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor
KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti
KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti
Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi Cumartesi açılıyor
Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi Cumartesi açılıyor
Tıp İş, sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etti
Tıp İş, sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etti
GAÜ The International Prep School öğrencilerinden, doğaya yönelik örnek davranış
GAÜ The International Prep School öğrencilerinden, doğaya yönelik örnek davranış
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim