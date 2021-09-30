KHK başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu göreve geldiği 45 günlük süre içerisinde yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi.

KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, 17 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında, kurumda yaptığı faaliyetlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 815 öğretmen adayının iki ayrı oturumdan oluşan sınavlarının yapıldığını, 44 öğretmenlik branşında başarılı olan 151 kişinin mülakatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Köseoğlu, sağlık kurulu raporu ve diğer evraklarını tamamlayan adayların bir kısmının atamalarının yapıldığını, belgeleri tamamlanan kişilerin atamalarının yapılmakta olduğunu da belirtti.

Köseoğlu, bunun yanında, bin 500 kişinin Gümrük ve Rüsumat Dairesinin IV.D. Muhafız münhaline yapılan başvuruların sınav hazırlıklarının tamamlanarak, 749 kişinin sınava katılımıyla sınavın yapıldığını ve sonuçların açıklandığını aktardı.



Öte yandan Köseoğlu, kamu çalışanlarının yükselme (terfi) almaları için farklı kadro ve mevkilerde toplamda 441 kişinin yazılı sınavlarının da yapıldığını da belirterek, Yükselme (terfi) mülakatlarına 39 adayın katıldığını, 37’sinin terfi ettiğini, ilk atama mülakatlarında ise 14 adayın atanmaya hak kazandığını söyledi.Köseoğlu, disiplin suçu işleyip Komisyon’un huzuruna çıkarılan bir kamu çalışanının disiplin davasının da sonuca bağlandığını kaydetti.