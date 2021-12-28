Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 30 Aralık Perşembe günü dolacak Kolejlere Giriş Sınavlarına (KGS) giriş sınavı başvuru süresinin 7 Ocak’a kadar uzatıldığını açıkladı.
KGS’ye başvuru süresi 7 Ocak’a uzatıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 30 Aralık Perşembe günü dolacak Kolejlere Giriş Sınavlarına (KGS) giriş sınavı başvuru süresinin 7 Ocak’a kadar uzatıldığını açıkladı.
28 Aralık 2021 Salı 18:30
Bakanlık internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, uzatma kararı, pandemi dolayısıyla halen pozitif veya temaslı olmasından dolayı kayıt yaptıramayan adaylar olduğunun bakanlığın bilgisine gelmesi üzerine alındı.
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