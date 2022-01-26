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KGS 1’inci aşama sınavı Cumartesi yapılıyor

Sınava toplam 2 bin 40 öğrencinin katılması bekleniyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 14:00
KGS 1’inci aşama sınavı Cumartesi yapılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından, Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı’na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, KGS-1 sınavı için pandemi koşulları gözetilerek Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. 

KGS-1 sınavı için 11 sınav merkezi yanı sıra, her ilçede Covid 19 pozitif öğrenciler için ayrı sınav merkezleri hazırlandığı ifade edilen açıklamada, “Covid 19 pozitif öğrencilerin velilerine, hangi merkezde sınava girecekleri 28 Ocak 2022 Cuma günü vaka sayılarının netleşmesi sonrasında Bakanlığımız Sınav Merkezi tarafından bildirilecektir” denildi.

Açıklamada, sınava katılacak öğrencilerin sınavdan en geç 48 saat önce yapılmış antijen testlerinin çıktılarını sınav merkezine girişte göstermelerinin zorunlu olduğu da belirtildi. 
Bakan Amcaoğlu, sınavın sağlıklı yürütülebilmesi için velilerin gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısında bulunarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 14:26
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