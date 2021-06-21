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21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
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KES, KTHY’nin 11 yıl önce bugün kapatıldığını hatırlattı

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), KTHY’nin 11 yıl önce bugün kapatıldığını hatırlatarak, “Toplum olarak Kıbrıs Türk Hava Yolların eksikliğini her geçen gün daha da hissederken acısı da içimizde artarak derinleşiyor” dedi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
KES, KTHY’nin 11 yıl önce bugün kapatıldığını hatırlattı
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Sendika Başkanı Buran Atakan yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Türkiye Sivil Havacılığı tarafından ekonomik gerekçeler öne sürülerek uçuşlarının durdurulmasının 11. Yılı olduğunu belirterek, 21 Haziran 2010’da KTHY’nin uçuşları durdurulduğunda, Ulaştırma Bakanıın Ersan Saner, Maliye Bakanının ise Ersin Tatar olduğunu kaydetti.
KTHY kapatıldığı tarihte ulaştırma bakanı olan Ersan Saner’in yenisini kuracağız dediğini savunan Atakan, “Sözünüzü 11 yıl sonra yerine getiriniz belki vicdanınızı da rahatlatırsınız biraz. Bırakınız yenisini kurmayı siz çalışanlarınızın alacaklarını üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen yapmadınız ve ‘Saray’ yapmaktan bahsedersiniz, ‘Yazık’ ” dedi.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 14:06
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