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Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

23 Mart 2021 Salı 15:15
Kes Başkanı Atakan’dan eleştiri
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Atakan yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Aşıkoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili gerek görsel gerekse yazılı basına yansıyan ifadeleri nedeniyle açıklama yapma haklarının doğduğunu belirtti.

Aşıkoğlu’nun yaptığı açıklamalarla kurumu ve El-Sen nedeniyle çalışanları toplumun gözünde düşürmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Atakan, “Sayın Aşıkoğlu’nun bilmesini isteriz ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir, olmazsa olmazımızdır” dedi.

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Aşıkoğlu’nun açıklamasında Kıbrıs Türk Hava Yollarına (KTHY) da atıfta bulunduğunu ve KTHY’de görev yapan yöneticileri ve sendikalarını da suçlayıcı açıklamalarda bulunduğunu savunan Buran Atakan, Aşıkoğlu’nun koltuğunu korumak uğruna asılsız açıklamaları kendisine görev addettiğini ileri sürdü.

“Sayın Aşıkoğlu Turizm Bakanlığı müsteşarı olduğu dönemde Kıbrıs Türk Hava Yollarına vermeyip de, kimlere teşvik verdiğini açıklasın, ona buna çamur atmaktan vazgeçsin” ifadelerini kullanan Atakan, üzücü olanın toplumun yanıltılmaya çalışılması,  kurumlara ve çalışanlara yapılan yakıştırmalar olduğunu belirtti.

Atakan, önümüzdeki süreçte kurumlara zarar verdiğini iddia ettiği bu zihniyetteki kişilerin bu görevlere atanmamasını temenni etti.

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Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
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