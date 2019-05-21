banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner306

Kervansaray Halk Plajı Yeniden Düzenlenerek Hizmete Açıldı

 

Kervansaray Halk Plajı Yeniden Düzenlenerek Hizmete Açıldı

 

21 Mayıs 2019 Salı 10:34
Kervansaray Halk Plajı Yeniden Düzenlenerek Hizmete Açıldı

 

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : Girne Belediyesi’ne ait Kervansaray Halk Plajı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

 

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, halk tarafından gösterilen yoğun ilgiye cevap verebilmek için 4 adet yeni soyunma odası ve duş yapıldığı; yeni suni çim alan hazırlandığı ve kumsalda yapılan düzenleme sonucu yatak sayısı 250’ye çıkarıldığı belirtildi.

 

Açıklamaya göre, Plajda ayrıca engelliler için araç park yeri, denize ulaşabilecekleri patika ve kumsalda özel alan bulunuyor.

 

Engelli bireylerin rahatça kullanabilecekleri duşların yanı sıra engelliler için özel tuvaletin yer aldığı plajda restorana, tuvalet ve duşlara ulaşabilecekleri güzergah var. Engelli bireylere girişte ücret alınmıyor.

 

banner317
Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve koruma kontrol tedbirlerinin uygulanması amacıyla, ilk yardım ve cankurtaran malzemeleriyle birlikte cankurtaran kulesi bulunan plajda, vatandaşın yüzme alanı güvenliğinin sağlanması amacıyla denizde şamandıralarla ayrılan özel alan da  yer alıyor.

 

GÜNGÖRDÜ

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, düzeni ve temizliğiyle büyük ilgi gören Kervansaray Halk Plajı’nda artan talebi karşılamak için bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

 

Güngördü, geçtiğimiz yıllarda Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı da hizmete koyduklarını hatırlatarak, halkın denizle buluşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

 

(ÖZ/HA)                                FOTOĞRAFLI

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Dkb Ap Seçimlerine Katılan Adayların Açıklamalarını Sorgulama Çağrısı Yaptı
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Ydp,  Yeni Hükümetin Halkın Geleceğe Umudunu Yeşertecek Uyumlu Bir İcraat Hükümeti Olmasını Diledi
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
Bkp Ap Seçimlerinde Akel’i Destekleme Kararı Aldı
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
9. Işık Savaşır Sempozyumu 24-26 Mayıs'ta Gazimağusa’da Yapılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi Pazartesi Açılıyor
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Ktös, “gazeteci Ve İşçi Önderi” Fazıl Önder’i Anmak Amacıyla Yürüyüş Düzenleyecek
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Şahali: “yasalara Bağlılıktan, Adil Uygulama Kararlılığından Ödün Vermedik.  Görevimizi, Bunun İç Huzuruyla Devrediyoruz”
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Meclis Yeni Hükümetin Listesinin Okunması Gündemiyle Saat 14.00’te Toplanıyor
Ubp-hp Hükümet Protokolü İmzalandı…tatar: “yeni Hükümet Hayırlı Olsun. Kıbrıs Konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a Güveniyoruz”
Ubp-hp Hükümet Protokolü İmzalandı…tatar: “yeni Hükümet Hayırlı Olsun. Kıbrıs Konusunda Dışişleri Bakanı Özersay’a Güveniyoruz”
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı
Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim