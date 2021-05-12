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Kermiya Şehit Arsaları'nın altyapı çalışmalarında sona gelindi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kermiya şehit arsalarının altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:15
Kermiya Şehit Arsaları'nın altyapı çalışmalarında sona gelindi
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren 13 yıl önce başlayan sürecin, çeşitli nedenler ve bütçe sıkıntılarından dolayı uzun süredir tamamlanamadığını kaydederek,  Kermiya bölgesinde yaklaşık 200 dönüm üzerine, 346 parsel olarak ayrılan şehit arsalarını tamamlamak üzere 12 Milyon 500 bin Türk Lirası bütçe ayrıldığını ve İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Dairesi tarafından gerekli şartnamelerin hazırlanıp, su, telefon ve asfalt alt yapı projelerinin tamamlanarak Merkezi İhale Komisyonu’na (MİK) gönderildiğini belirtti.  

 Kermiya şehit arsalarında yaşanan sıkıntılara rağmen altyapı çalışmalarının ileriye götürülmesinde kendisinden önce görev yapan birçok bakan ve bürokratın emekleri olduğunu söyleyen Evren, “Hepimizin hassasiyet gösterdiği şehit arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması için bugüne değin emek ortaya koyan ve uğraş veren herkese teşekkür ederim.” dedi.  

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Evren, bayram sonrası MİK’in ihaleye çıkacağını ve 13 yıldır evlerini yapmak için bekleyen şehit çocuklarının özleminin biteceğini söyledi. 

Dün sabah saatlerinde Kermiya şehit arsalarının altyapı çalışmalarının yapılacağı alanı teknik kadroların yerinde incelediğini belirten Kutlu Evren, “Uzun yıllardır evlerini yapmak için bekleyen şehit çocuklarına ayrılan Kermiya şehit arsalarının altyapı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini, en kısa sürede MİK’in ihaleye çıkacağını ve bayram sonrası çalışmaların başlayacağını ifade etti.
   
“Kıbrıs Türk halkının  bu topraklarda var olması ve özgürce yaşaması uğruna çok büyük mücadeleler verildiğini unutmamak gerekiyor” diyen Evren, “Vatanları için canlarını ortaya koyan insanlarımızın çocuklarının sıkıntılarını aşmak, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve devlet olarak üzerimize düşen katkıyı yapmak boynumuzun borcudur” dedi. 


 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:39
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