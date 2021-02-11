Keriman hemşirenin ailesi ve sevenleri yasta

Ergün YAHAT

Yıllarca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kadın doğum servisinde ebe hemşire olarak çalışan Keriman Nice Volkaner (60) bugün yıllarca hizmet verip emekli olduğu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeti.

Ölümü başta ailesi ve yıllarca birlikte çalıştığı sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu.